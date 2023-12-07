وكيل وزارة الشباب بالقليوبية: المشاركة في الانتخابات ترسيخ لقيم المواطنة

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إنه يجب المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أهمية دور الشباب، انطلاقا من روح المواطنة وترسيخ قيم الانتماء ودعم التنمية.

أضاف «الصبروط»، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية دليل على الوعي الوطني ويساهم في استكمال مسيرة التنمية والتقدم، مشيرًا إلى أنه تم إجراء لقاءات حوارية مفتوحة مع الشباب وحوار مجتمعي حول المشاركة لدعم وتشجيع الشباب على التعبير عن آرائهم وترسيخ مفهوم المواطنة وممارسة الحق الانتخابي.

جاء ذلك في كلمته خلال ختام فعاليات برنامج التعليم المدني تحت شعار التنمية والمواطنة الجمهورية الجديدة، والذي نفذته الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وبمشاركة 42 شابًا من أبناء المحافظة، وذلك بقاعة المديرية للاجتماعات.

أهمية المشاركة في الانتخابات

وشدد خلال حواره مع الشباب المشارك في البرنامج أهمية المشاركة السياسية في انتخابات الرئاسة 2024.

كيفية التخطيط للمبادرة

وأضاف وكيل الوزارة أن التدريب والبرنامج تناول عدة محاور حول المبادرات لمساعدة المبتكرين في التعرف على مهاراتهم الناقصة والعوامل الضرورية لتحويل ابتكارهم من حلم إلى واقع، والعمل على تنميتها.

كما تم التطرق إلى كيفية التخطيط للمبادرة وتأثير هذه المبادرات الشبابية على المجتمع. وفي ختام الورشة، تم تقسيم مجموعات العمل للخروج بأفكار خاصة بالمبادرات التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى أنه تم تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي وشهادات التكريم للشباب المشاركين.