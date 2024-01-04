أعلنت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة في المحافظات 2024 للفئات المستهدفة بالمحافظات، مع بداية العام الجديد، حيث تم تحديث أماكن الفحص والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم لذوى الهمم وطرق الحصول عليها، في إطار جهود الحكومة على تقديم سبل الدعم للمواطنين، وأنواع البطاقات ووظائف كل بطاقة، ورابط التسجيل إلكترونيا.

خطوات الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة في المحافظات 2024

وتنشر «الوطن» خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة في المحافظات 2024 للفئات المستحقة وفقا لمديريات التضامن الاجتماعى كالتالي..

-طلب الحصول على بيان طبي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا للمستحقين.

-التوجه لأقرب مكتب تأهيل يالمحافظة التابعة في الموعد المحدد للمستهدف والذى يحدد بخلاف الإجازات الرسمية.

-إجراء التقييم الوظيفي من قبل الجهات المختصة، حيث تم تحديدة بثلاثة مستويات.

-استلام بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة ثبوت الاستحاق لها.

أوراق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة في المحافظات 2024

بينما تحددت أوراق على الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة في المحافظات 2024 حيث أضيف لها التقرير الطبي للحالة ومقاييس الذكاء والإعاقات قبل فحصها بالأماكن المعتمدة كالتالي..

- صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم.

- تقرير طبي قبلي للحالة معتمد من جهة حكومية أو خاصة، مع إختبارات الذكاء وتحديد الإعاقات بكل حالة.

-التقرير الطبى من الجهة المعتمدة المحددة بالمحافظات.

رابط الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة والفحص الطبي

وحددت وزارة الصحة أماكن للفحص الطبي بكل محافظة يتم التسجيل عليه من هنا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، حيث أضيف مركز حديثا بالجامعات ويجرى إستكمال باقى الجامعات خلال 2024 ويتم التسجيل بعدة خطوات كالتالى،

-الدخول على الموقع الخاص بالمجالس الطبية

-إختيار الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.

-كتابة الرقم القومي الخاص بطالب الخدمة.

-الضغط على النتيجة لظهور النتيجة.