كشفت إدارة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج عن طرق حجز موعد التأمين الصحي عقب إتاحة تقديم خدمة حجز عيادات التأمين الصحي إلكترونيا مجانا عبر موقع الهيئة.

شمل بيان إدارة التأمين الصحي، أماكن العيادات والمستشفيات لمنتفعي التأمين بسوهاج ومراكزها، وخطوات طرق الحجز بالعيادات.

خطوات حجز موعد التأمين الصحي في محافظة سوهاج

تشمل طرق حجز موعد التأمين الصحي في سوهاج إلكترونيا وهاتفيا وبالحضور، لتناسب مختلف الفئات المنتفعة من شبكة التأمين الصحي سواء أطفال أو كبار بالسن أو نساء أو موظفين ليختار كلامنهم الطريقة التي تناسبه، وجميعها طرق مجانية تماما.

وتقدم «الوطن» لمتابعيها طرق حجز موعد التأمين الصحي في محافظة سوهاج تفصيليًا.

حجز عيادات التأمين الصحي في سوهاج إلكترونيا

يتم حجز عيادات التأمين الصحي في سوهاج إلكترونيا مجانا عبر موقع هيئة التأمين الصحي من هنا عن طريق:

- كتابة الرقم القومي للمنتفع بالمكان المحدد بالرابط على بوابة التأمين الصحي.

-اختيار التخصص واسم الطبيب بكل عيادة.

- اختيار التوقيت المناسب للفحص الطبي للمنتفع.

حجز عيادات التأمين الصحي بسوهاج هاتفيا

ويمكن التواصل مع عيادات التامين الصحي بمحافظة سوهاج عبر الأرقام التالية:

- 25743324

- 25754226

من الساعة 4 حتى الساعة 6 مساء يوميا ليتم حجز الموعد المناسب للفحص والطبيب يوميا، مجانا تماما.

حجز عيادات التأمين الصحي بسوهاج بالحضور

ويتم ذلك بالذهاب لمقر عيادات التأمين الصحي سواء المنتفع أو من ينوب عنه لحجز الموعد المناسب والتخصص والطبيب المفضل للفحص الطبي، بمواعيد عمل عيادات التأمين الصحي بسوهاج

أماكن عيادات التأمين الصحي المجاني بسوهاج

وتشمل أماكن عيادات التأمين الصحي بمحافظة سوهاج ما يلي:

- مجمع العاشر من رمضان الطبي.

- مستشفى الهلال للتأمين الصحي بمدينة سوهاج.

- مجمع عيادات طهطا الشاملة للتأمين الصحي.