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«التضامن» توقع وثيقة انطلاق «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة

كتب:

منة عبده ومحمد سامى الكميلي
11:17 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
احتفالية توقيع وثيقة انطلاق مبادرة «هنوصلك»

احتفالية توقيع وثيقة انطلاق مبادرة «هنوصلك»

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، وثيقة انطلاق مبادرة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، وذلك إيذانا بانطلاق أعمال المبادرة بعد نجاح المرحلة التجريبية، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومؤسسة صناع الحياة.

جاء ذلك أثناء حضور فعاليات الملتقى التدريبي الثاني لمتطوعي مؤسسة صناع الحياة وجمعية الهلال الأحمر المصري، والرائدات الاجتماعيات، ومكاتب التأهيل المتنقلة، في إطار حملة «هنوصلك»، وذلك بمشاركة 1000 متطوع و200 رائدة اجتماعية وثلاثة مكاتب تأهيل متنقلة.

ووجهت التضامن الاجتماعي التهنئة للمتطوعين بنجاح المرحلة التجريبية لحملة «هنوصلك»، والاستعداد للانطلاق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأشهر القادمة، مشيدة بالجهود الحثيثة والقوية التي بذلها المتطوعون في هذه الحملة، والتي تمثل نموذجًا حيا للولاء والانتماء لهذا الوطن العظيم في قضية من أنبل القضايا التي من الممكن أن نتطوع فيها، وهي قضية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

 المتطوعين قدموا جهدًا غير مسبوق

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن المتطوعين قدموا جهدًا غير مسبوق للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة «القادرون باختلاف»، ومساعدتهم وتيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة التي تتيح لهم فرصة الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم القانون، مشددة على أن هذه الجهود لها تأثير كبير على حياة هؤلاء الأفراد وستسهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية على مدار أجيال كثيرة قادمة.

 

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