أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: الصلاة شفاء وتضبط الحالة النفسية

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الصلاة تعين العبد على تجاوز العقبات الدينية والنفسية والدنيوية، لافتا إلى أن الصلاة تضبط الحالة النفسية للإنسان.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «الصلاة تريح النفس كما علمنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال (وجعلت قرة عيني في الصلاة)، ولما كان أمر يزعجه كان يقول أرحنا بها يا بلال، يعني كان يدخل في الصلاة».

وأضاف: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الصلاة شفاء، تشفي من الهموم وكل الأمور التي تزعج العبد».

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