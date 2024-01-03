محافظ كفر الشيخ يشدد على سرعة إنهاء المشروعات الخدمية

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ضرورة الانتهاء من تنفيذ أعمال عدد من المشروعات، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، مشدداً على ضرورة الحفاظ علي المال العام والعمل على تطبيق معايير الجودة بالمشروعات التي يتم تنفيذها سواء برصف الطرق، أو مشروعات الصرف الصحي، أو بناء المدارس، ومشروعات تبطين الترع.

محافظ كفر الشيخ عامل الوقت مهم للغاية

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، أن عامل الوقت مهم للغاية ويجب الالتزام به دون أي تراخ، بما يصب في مصلحة المواطنين في شتى ربوع المحافظة، مشيرا أنه يتابع علي مدار الأسبوع الخطط المنفذة بكافة المشروعات القائمة علي أرض المحافظة ونسب التنفيذ منها.

الرقابة والمتابعة للحفاظ علي المال العام

وأشار محافظ كفر الشيخ، أن الرقابة والمتابعة من قبل اللجان المكلفة بالمرور علي المشروعات الخدمية في كافة أرجاء الإقليم، أمر هام وتحقق نتائج مرضية للغاية في نسب التنفيذ لتلك المشروعات في وقتها المحدد دون أي تأخير يذكر.