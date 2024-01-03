«راعي مصر» تطلق قوافل طبية في 12 محافظة غدا.. اعرف الخريطة

أعلنت مؤسسة راعي مصر للتنمية، التابعة لمؤسسة التحالف الوطني، تنظيم عدة قوافل طبية في مختلف التخصصات في عدة محافظات غدا الخميس، وذلك لتقديم خدماتها للأسر الأكثر احتياجا.

قوافل طبية من موسسة راعي مصر في المحافظات

وأشارت مؤسسة راعي مصر إلى تسيير القوافل لمختلف المحافظات، كالتالي:

- قرية شربين في محافظة الدقهلية.

- قريتا الحدين ومحلة بشر في محافظة البحيرة.

- منشأة عباس في محافظة كفر الشيخ.

- قرية نجم الدين بأبو عطوة في محافظة الإسماعيلية.

- كفر محمود في محافظة المنوفية.

- قرية السنطة في محافظة الغربية.

- قريتا شكشوك وأبو جندير في محافظة الفيوم.

- قرية ننا في محافظة بني سويف.

- قريتا هور وابو قرقاص البلد في محافظة المنيا.

- قريتا سلام والهامشي في محافظة أسيوط.

- قريتا نزالي داود والحبيلفي محافظة سوهاج .

- قرية العقب في محافظة قنا .

- قرية الجهينات في محافظة الأقصر.

خدمات طبية بأجور رمزية

وأشارت المؤسسة إلى تقديم خدمات طبية متميزة وبأجور رمزية للأسر الأولى بالرعاية بكل القرى غير المتوفر بها مراكز طبية، والتي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، وضمان وصول المساعدات الطبية إلى جميع القرى المحرومة من الخدمة الصحية.