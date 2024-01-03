إجراءات جديدة لمواجهة الزيادة السكانية في مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال لقائه مع قيادات المديرية، عن استحداث آليات جديدة للتعامل مع هذه القضية وتحديد الأدوار وخلق مناخ تكاملي بين مختلف الإدارات في ظل جهود الدولة في القضية السكانية، واهتمام بالدور الكبير في التوعية بمشكلة الزيادة السكانية علي الفرد والمجتمع من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة المختلفة.

إجراءات جديدة في التعامل مع القضية السكانية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال اللقاء، مساء اليوم، إنه سيجري العمل علي توقيع العديد من برتوكولات التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية المهتمة بالقضية السكانية لرفع الوعي المجتمعي بخطورة المشكلة السكانية والاهتمام بتحسين خصائص الأسرة، ودور الرائدات الريفيات في الوصول إلى كل سيدة مصرية في كل منزل في القري والمناطق السكنية بمطروح، لتقديم نصائح ورسائل طبية وتوعوية بخدمات تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية لرفع الوعي الثقافي والصحي لدي السيدات والتعريف بخطورة الزيادة السكانية علي الفرد والمجتمع، وتنفيذ فعاليات التوعية وتقديم الخدمات الطيبة والرعاية الصحية للسيدات من خلال فرق طبية بالوحدات وبالعيادات المتنقلة وتقديم وسائل تنظيم الأسرة المتنوعة مجانا، وإلى جانب الخدمات الطبية والعلاجية وجميع خدمات المبادرات الرئاسية، والتوعية بالمشكلات الصحية التي تضر بالأسرة من تكرار الحمل غير المنظم، والزواج المبكر الذي يجعل الفتاة غير قادرة على تحمل طفل نفسيًا وجسديًا، مما يسبب خطرًا لحياتها، ومصير الأطفال الذين يولدون ضعفاء وغير مكتملين وينتج عنها العديد من التشوهات والإعاقات.

خطب ومحاضرات بدور العبادة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جرى الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل فريق عمل مشترك من الدعاة ورجال الدين والأطباء لإلقاء الخطب والمحاضرات للمواطنين بدور العبادة وأماكن التجمعات والمدارس والجامعات، لزيادة الوعي بأساليب الصحة الإنجابية ودحض الأفكار والشائعات وكيفية التعامل مع المخاوف التي يتم تداولها بين المواطنين بدون أساس علمي أو ديني.