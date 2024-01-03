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هيثم نبيل يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد «زي زمان» 6 يناير

كتب:

أميرة عزالدين
10:50 م | الأربعاء 03 يناير 2024
هيثم نبيل

هيثم نبيل

يستعد المطرب والملحن هيثم نبيل، لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد «زي زمان»، وتحمل اسم «دب هب»، يوم 6 يناير الجاري.

 تفاصيل أغنية هيثم نبيل الجديدة

الأغنية من ألحان هيثم نبيل وكلمات كريم سامي، وتوزيع هشام البنا، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج كامبا، ويضم الألبوم 9 أغاني تُطرح على التوالي، ويتعاون خلاله المطرب هيثم نبيل مع عدد كبير من الملحنين والشعراء.

مشاركة هيثم نبيل في تترات الأعمال الفنية

وقدم هيثم نبيل ألحان تترات العديد من الأعمال الدرامية فى الفترة الأخيرة، من بينها مسلسل « جعفر العمدة»، «نسل الأغراب»، «لؤلؤ» و«البرنس».

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