الأزهر يُدين تفجيري كرمان ويؤكِّد رفضه القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب

أدان الأزهر الشريف، بشدة، التفجيرين الإرهاربيين اللذين وقعَا اليوم، بالقرب من مقبرة مدينة كرمان في الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، وأسفرا عن سقوط ما يزيد عن المئة قتيل، وإصابة ما يقرب من المئتين، وفق ما أفادت وسائل إعلام وجهات رسميَّة إيرانيَّة.

أكِّد الأزهر في بيان، رفضه القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأبرياء، وتنتهك حرمات الأحياء والأموات وتروع الآمنين، مجدِّدًا مطالبته بضرورة العمل على إيجاد إستراتيجية عالمية للقضاء على الإرهاب وتخليص العالم من شروره، وتحقيق الأمن والسَّلام للأفراد والمجتمعات.

وتابع: «الأزهر إذ يُدينُ هذا الحادث الإرهابي الجبان، فإنه يُعرِب عن خالص تعازيه لذوي الضحايا، وللشعب الإيراني، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل».