وكيل الأزهر: 180 واعظا يشاركون في اختبارات الترقيات الأدبية

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وعدد من قيادات الأزهر، فعاليات الاختبارات التحريرية للترقيات الأدبية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، على مستوى الجمهورية، بكلية أصول الدين بالدراسة؛ وذلك لاختيار أفضل الكفاءات العلمية والإدارية.

عقد الاختبارات التحريرية لوعاظ الأزهر

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام للمجمع، إن الاختبارات يشارك فيها الوعاظ من المتقدمين لدرجات الترقية، بواقع 180 واعظا وواعظة، ويجرى دعم منظومة العمل بمناطق الوعظ بأفضل العناصر العلمية والإدارية، بما يتناسب مع تحديات العمل خلال هذه الفترة التي نمر بها جميعًا؛ وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بالوعاظ والواعظات.

ضرورة التواصل المستمر مع الناس لتبصيرهم بالواقع

أوضح أن التدرج الوظيفي في المجال الدعوي يستهدف استشعار المسئولية تجاه القضايا المجتمعية المختلفة التي ترتبط بواقع الناس وحياتهم، ويأتي ذلك من التواصل المستمر مع الناس لتبصيرهم بالواقع.