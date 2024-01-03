الكشف على 1361 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية حصة الغنيمي التابعة لمركز قلين، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية حصة الغنيمي والقرى المجاورة بمركز قلين، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح «شقوير»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1361 مواطناً، وخضع 91 مواطناً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ130 حالة، وأشعة لـ47 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 739 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى تقديم خدمات التقارير الطبية لـ14 مريضاً، والتحويل لأقرب مستشفى لـ6 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدماً الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز قلين، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.