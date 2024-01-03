تقديم خدمات طبية بالمجان لأهالي قريتين في مرسى مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح عن تنظيم قافلتين طبيتين بالمجان، الأولى للأهالي في قرية أم الرخم غرب مدينة مرسى مطروح.

الكشف والعلاج بالمجان

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن القلة استمرت على مدار يومين وانتهت مساء اليوم، والكشف والعلاج مجانًا فى مختلف التخصصات الطبية، وجرى توقيع الكشف الطبي على 292 منتفعا ومنتفعة، من أهالي قرية أم الرخم، وتم صرف العلاج بالمجان، حيث سجلت عيادة الباطنة 74 حاله وعيادة الجراحة 30 حالة وعيادة الأطفال 130 حالة وعيادة أمراض النساء والولادة 19 حالة وعيادة تنظيم الأسرة 13 حالة وعيادة الأسنان 26 حالة، كما جري تقديم خدمات الكشف المبكر عن امراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 32 منتفع وخدمات المعمل لعدد 43 منتفع والأشعة لعدد 2 منتفع والتثقيف الصحى لعدد 154 منتفع.

قافلة في قرية أبوغليلة في سيدي براني

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم إطلاق قافلة طبيه أخرى مجانية في قرية أبو غليلة التابعة لمركو ومدينة سيدي براني في الصحراء الغربية، ومن المقرر أن تنتهي غداً، لتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة، وذلك إستمراراً لعمل القوافل الطبية المجانية ضماناً لحياة كريمة وفق توجيهات القيادة السياسية والتى تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً للخدمة الطبية بنطاق المحافظة.