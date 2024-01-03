سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في نهاية التعاملات.. اعرف التفاصيل

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 3-1-2023، نحو 3155 جنيهًا، وفق المعلن من الشعبة العامة للذهب، وخسر سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا على مدار تعاملات اليوم نحو 35 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الذهب عيار 21 وغيره مثل عيار 24 وعيار 18 وعيار 14 خلال نهاية التعاملات، وفق أسعار محلات الصاغة المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب.

جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا 3155 جنيهًا في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3605 جنيهات، وهو الأكثر نقاءً ويستخدم في صناعة السباك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل 2990 جنيهًا.

الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب 25 ألفًا و400 جنيه.