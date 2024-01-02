بعد تراجعه الكبير في محلات الصاغة.. كم سعر الجنيه الذهب الآن؟

تراجع سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة والمجوهرات المصرية الآن ليبلغ سعر الجنيه الذهب 25 ألفا و480 جنيهًا في وقت كتابة التقرير، مسجلا تراجع قميته 200 جنيه عن أسعار منتصف تعاملات اليوم.

سعر الجنيه الذهب

وكان سعر الجنيه الذهب، سجل 25 ألفا و680 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، سعر الجنيه الذهب في مصر، بعد أن شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا في وقت سابق من التعاملات.

سعر الجنيه الذهب في مصر

يبلغ سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن 25 ألفا و480 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر الآن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر الآن 3185 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 3640 جنيها.

وصل جرام الذهب عيار 18 الآن 2730 جنيها.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2123 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر الآن 1820 جنيها.