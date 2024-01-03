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انخفاض جديد في أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.. عيار 21 بكام؟

كتب:

محمد سيف
08:22 م | الأربعاء 03 يناير 2024
أسعار الذهب

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024 انخفاضًا ملحوظًا خلال منتصف التعاملات، بقيمة 20 جنيهًا في الجرام، بالنسبة لعيار 21، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3150 جنيهًا مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية التي بلغت نحو 3170 جنيهًا، وفق المعلن من الشعبة العامة للذهب.

انخفاض أسعار الذهب اليوم

ويعد انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024، هو الثاني خلال تعاملات اليوم، ليصل إجمالا إلى 40 جنيهًا بداية من التعاملات الصباحية، وترصد «الوطن» أسعار الذهب عيار 21 وغيرها من باقي أنواع الذهب مثل عيار 24 وعيار 18 وعيار 14 ومنذ عدة أيام، وفق أسعار محلات الصاغة المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا انخفاضًا بقيمة 20 جنيهًا خلال منتصف التعاملات إذ وصل سعره إلى 3150 جنيهًا.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3600 جنيه، وهو الأكثر نقاءً ويستخدم في صناعة السباك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 سجل 2980 جنيهًا.

الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب 25 ألفًا و300 جنيه.

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بقلم محمد سيف