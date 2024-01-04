«تموين كفر الشيخ»: تحرير 37 مخالفة في حملات على الأسواق

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ، إنه جرى تنفيذ عدد من الحملات التموينية تمكنت من ضبط سلع منتهية الصلاحية، وحالات بيع وغش تجاري وتلاعب في أسعار الأسماك واللحوم الحية والمجمدة.

ضبط 37 مخالفة تموينية متنوعة

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية بكفر الشيخ حررت 37 مخالفة تموينية، تضمنت حالات بيع لحوم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مجمدة مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، كما تم ضبط حالات بيع غش تجاري في بعض السلع الغذائية، بالإضافة لنقص الوزن في عدد من رغيف العيش المدعم بالمخابز البلدية المدعمة، والبيع خارج التسعيرة المقررة لبعض المواد الغذائية، والجبن.

سلامة المعروض من السلع الغذائية

وأشار أن الحملات التموينية بكفر الشيخ، تعمل بشكل متواصل على نطاق قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، والتي بدورها تسعى لتحقيق وسلامة المعروض من السلع الغذائية، والدواجن، والأسماك، واللحوم، والألبان.