وكيل «صحة كفر الشيخ» يقرر صرف مكافأة للعاملين بوحدة «أم سن» لتميزهم

قرر الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، في محافظة كفر الشيخ، أثناء مرور مفاجئ مساء اليوم الأربعاء، على وحدة «أم سن»، التابعة لإدارة الرياض الصحية، بالمحافظة، بصرف مكافأة مالية لكل العاملين فيها، وذلك جراء انضباطهم في العمل علي أكمل وجه.

متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي

وأوضح الدكتور محمد شقوير ، وكيل وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، أثناء المرور على وحدة أم سن بالإدارة الصحية بمركز الرياض، بالإقليم، علي انتظام سير العمل ومدي مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتي الخدمات الطبية.

انضباط العاملين والتميز في العمل

وأشار وكيل صحة كفر الشيخ، أنه تبين مدي إنضباط العاملين بالوحدة من حيث الحضور والانصراف ومراعاة سياسات مكافحة العدوى والحرص على إرضاء الجمهور وتقديم كافة الخدمات بالوحدة بجودة عالية، وهو الأمر الذي تقرر علية صرف مكافأة للعاملين بالوحدة تشجيعاً لهم على حسن الأداء والإتقان في العمل.

وأضاف أن العاملين الذين سيتم منحهم المكافأة المالي، هم الدكتورة حكمت مسعد محمد، مدير الوحدة، والدكتور محمود محمد خميس، نائب مدير الوحدة الصحية، والدكتورة مريم محمد مصطفى، طبيبة أسنان، والدكتورة هاجر أحمد عباس، طبيبة أسنان.

كما شملت قرار صرف المكافأة، الدكتورة أسماء فتحى عبد الهادي، صيدلانية، والدكتورة منال يوسف حافظ، صيدلانية مشرفة التمريض، وأميرة عبد الله عبدالسلام، من فريق التمريض،وأمل محمد عبد الخالق، وحافظة عبد الحليم أحمد، وعبير محمد بدير، ومنصورة حسين، وسمر صلاح يوسف، ومريم الشحات على المغازى، ونشوى محمد إبراهيم، وخالد أبو الفتوح عبد الهادي، فنى معمل، وعلى الدسوقى على، كاتب، وحنان شفيق عبد اللطيف رائدة، وفيفي زيدان محمد، رائدة، ووفاء إبراهيم معداوى، رائدة، و‏اسير شاهين عبد اللطيف، عاملة، وبثينة زيدان محمد، عاملة.