سعيد توفيق: الإخوان ليس لديهم وعي بالدين واستخدموه للوصول إلى السلطة

قال سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إن أهم تأثير للفكر الإخواني على الشخصية المصرية هو تزييف الوعي الديني نفسه، فهم لا يملكون الوعي، بل يستخدمون الدين فقط للوصول للسلطة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدين لدى الإخوان لا يتعلق بجوهر الدين ولا بروحه فهو علاقة بين الإنسان وربه ولا ينبغي أن يتدخل فيها أحد، مؤكدًا أن الوعي المزيف خطر على بناء الدولة خاصة إذا كان هذا الوعي يفتقر لفكرة المعتقد.

وتابع، أن المثال على ذلك أنه عندما كان يقود سيارته وقت حكم الإخوان كان يجد شعارات دينية على السيارات وأن هذه المسألة زادت جدًا وقتها وكأن الشخص يتصور أنه يتقرب به لله، مستدلا بحديث النبي عليه السلام: «الصَّلواتُ الخَمْسُ، والجُمُعةُ إِلى الجُمُعَةِ، كفَّارةٌ لِمَا بَيْنهُنَّ»، وكأن الإنسان يكتفي بفعل هذه الأشياء حتى يدخل الجنة ولكنه لم يكمل الحديث: «مَا لَمْ تُغش الكبَائِرُ»، أي ترتكب.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات عندما تدخلها لقضاء مصلحة تجد الموظفين غير متواجدين بمكاتبهم لصلاة الظهر، والتي تأخذ وقتًا قد يصل لساعة، ومنها إضاعة وقت المواطنين واصفًا الأمر بالمتاجرة بالدين، وكذلك انتشار ملصقات «هل صليت على رسول الله»، وهذا تزييف للواقع ولم يكن موجودًا بالمجتمع المصري قبل ذلك، مؤكدًا أنهم عملوا على خلق معاداة للمسحيين وإحداث فرقة وهذه ظواهر جديدة على المجتمع المصري بسبب تدني الوعي الديني.