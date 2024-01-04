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مع اقتراب شهر رجب.. كم يومًا يتبقى على شهر رمضان 2024؟

كتب:

أحمد أبوضيف
02:21 ص | الخميس 04 يناير 2024
مرصد للبحوث الفلكية - أرشيفية

مرصد للبحوث الفلكية - أرشيفية

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024، وذلك بعد قرب موعد أول أيام شهر رجب، الموافق 13 يناير الجاري، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، لافتًا إلى أن غرة شهر رمضان ستكون يوم الاثنين 11 مارس، وعدته ستكون 30 يوماً.

شهر رمضان 2024 

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة للوطن، أن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 66 يومًا بدءًا من غدًا الجمعة وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد. 

المعهد القومي للبحوث الفلكية 

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الرأي النهائي لموعد بداية ونهاية الشهور العربية والهجرية يكون لدار الإفتاء المصرية، مشيراً إلى أن استطلاع هلال الشهور يكون بالتنسيق بين المعهد والجهات المعنية، ومشيراً إلى أن المعهد يمتلك الإمكانيات والقدرات المتميزة لرصد ومتابعة حركة الفلك.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.