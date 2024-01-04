رامي جمال عن ألبومه الجديد: الجمهور صعبان عليّ من الأغاني الدرامية

كشف المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن نوعية الأغاني التي يتضمنها ألبومه الجديد.

وكتب رامي جمال قائلا، أنتم صعبانين عليّ من كمية الأغاني الدرامية مني ومن باقي الفنانين في هذه الفترة، لكن الواضح أن 24 سنة فل».

وتابع: «أنا مسرور جدًا في هذه الفترة من أغاني بداية من الهضبة لأصغر مطرب موجود، وهذا يطمئن أن الصناعة في وقت من أجمل أوقاتها وتركيز من الصناع المستفيدين منه المستمعون، والقادم أجمل وأجمل».

دويتو رامي جمال وزوجتة ناريمان

ويستعد جمال يوم 7 يناير لطرح الدويتو الغنائي الذي يجمعه بزوجتة تاريمان والذي اعلن عنه عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلًا: «دوخناك يا فراق، أغنية حاصلة في كل البيوت حوالينا، حبيت أغنيها مع ناريمان اللي بحب صوتها وبحترم موهبتها وبحترم احترامها لرغبتي إن الفن يبقى هوية ليها مش احتراف».