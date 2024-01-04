صدمة كبيرة.. 80 ألف إسرائيلي سيعانون من اضطرابات نفسية بسبب الحرب

كشف تقرير صادر عن مؤسسة إسرائيلية طبية أن هناك تخوفًا من الآثار النفسية والصحية على عقول جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين تأثروا نفسية بجهود الفصائل الفلسطينية التي تقتلهم من المسافة صفر، بجانب قتل جنود الجيش الإسرائيلي زملاءهم عن طريق الخطأ عدة مرات.

توقعات بأزمات نفسية ستجتاج إسرائيل

وأوضحت بيانات جديدة صادرة عن «المعهد الوطني لأبحاث السياسات الصحية» الإسرائيلي أن الصورة قاتمة على الصحة العقلية والنفسية للإسرائيلين منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في ساعة مبكرة من السبت السابع من أكتوبر، موضحًا أنه يوجد 625 ألف شخص في إسرائيل يعانون من أضرار نفسية، وسط توقعات بأن يصاب ما بين 60 و80 ألف شخص بأعراض تخلف علقي خطي ومستديم، فيما سيصاب ما يصل إلى 550 ألف شخص بأمراض وأزمات نفسية».

تسريح 90 جندي إسرائيل بسبب مشكلات نفسية

في الوقت ذاته، ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وسائل إعلام إسرائيلية، أنه جرى تسريح 90 جنديًا إسرائيليًا من الخدمة عقب تعرضهم لمشاكل نفسية منذ بدء العدوان على غزة، فيما يتواصل 3000 جندي إسرائيلي مع الجهات المسئولة بالصحة النفسية بالجيش منذ بداية الحرب على غزة.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ90 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألف شخص، فيما يزيد عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عن 505 جنود حتى الآن.