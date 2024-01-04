إسرائيل تستعد للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية.. جرائم دولة الاحتلال تلاحقها

تقدمت دولة جنوب إفريقيا مطلع الشهر الجاري بطلب إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة لإقامة دعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ تدابير ضدها لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

صلاحيات محكمة العدل الدولية

وتعد صلاحيات محكمة العدل الدولية محدودة بسبب سيادة الدول لذا لجأت جنوب إفريقيا إلى المحكمة على أساس معاهدة دولية تتضمن شرط الاختصاص القضائي، وهي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقالت الدعوى إن «أفعال إسرائيل تشكل إبادة جماعية بقدر ما تكون مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجتمع الدولي».

رد فعل إسرائيل

وقررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على الدعوى، حيث ذكرت قناة «كان» الإسرائيلية نقلًا عن مصدر سياسي أن دولة الاحتلال تبحث عن شخصية قانونية دولية رفيعة المستوى لتمثيلها في الجلسة أمام محكمة العدل العليا.

تعليق الولايات المتحدة

يذكر أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قال أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترى أن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل المقدمة في محكمة العدل الدولية، ستؤدي إلى نتائج عكسية.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ90 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 22 ألف شخص، فيما يزيد عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عن 505 جنود حتى الآن.