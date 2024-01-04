الجمهور يشيد بالفنان طه دسوقي في مسلسل حالة خاصة: «متمكن»

أشاد الجمهور بدور الفنان طه دسوقي في مسلسل حالة خاصة، والذي يعرض حاليا على منصة watchit.

الجمهور يشيد بالفنان طه دسوقي

وروج طه دسوقي لمسلسل حالة خاصة عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلًا: «إن شاء الله 3 يناير.. استنوني في عمل من أعمال منصة watchit الأصلية.. في شخصية نديم في مسلسل (حالة خاصة).. تجربة جديدة عليا يارب المسلسل يعجبكم.. ومستني رأيكم جدا».

وجاءت التعليقات على دور طه دسوق بعد إذاعة الحلقة كالتالي: قال تعليق: «أخي، أنت فنان عملاق وربي»، وعلق آخر قائلاً: «أنا أخصائي تخاطب وباحث ماجستير في التربية الخاصة، وأقوم بعمل دورات في اضطراب طيف التوحد، وأقول لك يا طه عالمي، وأداؤك يدل على أنك شاطر وبتذاكر، يارب تكمل على كده، تحياتي»، وجاء تعليق آخر: «بجد تحفة ومتمكن جداً من الشخصية، بالتوفيق والنجاح يارب»، وقال آخر: «أنت عامل دور الشخص المتوحد لدرجة أن من أول مشهد عرفت أن ده شخص متوحد، وسلاسة في الأداء والإقناع رهيبة، شابو يا طه والله».

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة يضم عددًا من نجوم الفن أبرزهم طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، الطفل أدم وهدان، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني