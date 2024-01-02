طه دسوقي عن ظهوره بالشال الفلسطيني في العرض الخاص لـ«حالة خاصة»: دور كل فنان

لفت الفنان طه دسوقي، الأنظار في العرض الخاص لمسلسل «حالة خاصة» الذي أقيم مساء اليوم، في أحد الفنادق بمنطقة الجيزة، بعد ظهوره بالشال الفلسطيني على «الريد كاربت»، لإعلان دعمه للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي ترتكب في حقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

طه دسوقي يدعم فلسطين في العرض الخاص لـ«حالة خاصة»

قال الفنان طه دسوقي، لـ«الوطن»، إن ما فعله أقل شيء يمكن أن يقدمه أي انسان، مضيفا: «مفيش في إيدينا حاجة نعملها، فبنحاول نعمل اللي قادرين عليه ونعلن دعمنا ونلفت الأنظار لإننا معاهم».

وتابع «دسوقي»: «هذا دور أي فنان يجب أن يقوم به، أن يساند ويعبر عن المأساة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني، بتمنى مع السنة الجديدة إن ربنا ينصرهم ويشيل عنهم ويحققلهم النصر».

يذكر أن العرض الخاص لمسلسل «حالة خاصة» حضره عدد من أبطال المسلسل من بينهم غادة عادل وطه دسوقي وحسن أبوالروس، والمؤلف مهاب طارق، والمخرج عبد العزيز النجار.