موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.. «اعرف القبض إمتى»

ينتظر العديد من المواطنين الفترة الحالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، بعد إعلان وزارة المالية من خلال الكتاب الدوري الخاص بها عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير وفبراير ومارس 2024.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 والذي جاء كما يلي:

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

- أعلنت وزارة المالية عن موعد اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يناير 2024 والذي يوافق الأحد 21 من الشهر نفسه.

- كما تقرر أن يكون اليوم الثاني لصرف المرتبات الاثنين الموافق 22 يناير.

موعد آخر يوم لصرف مرتبات شهر يناير 2024

- فيما حدد الكتاب الدوري اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر يناير 2023 والذي يوافق 23 من الشهر نفسه.

- وقد يتقاضى العاملين بالدولة المرتبات في اليوم الرابع الموافق الاربعاء 24 من الشهر نفسه.

- فيما تحدد آخر موعد لحصول المواطنين على مرتبات شهر يناير الجاري ليكون يوم الأحد الموافق 28.