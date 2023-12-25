هل يجري تبكير مرتبات شهر يناير 2024؟.. «المالية» توضح

من المنتظر أن يكون غدا، الموافق الثلاثاء 26 ديسمبر، آخر أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في جميع القطاعات المختلفة على مدار 3 أيام، إذ إن بدء الصرف منذ يوم الأحد الماضي، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد المسيحيين.

ويتقاضى العاملون بالدرجة الوظيفية السادسة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، والعاملون بالدرجة الوظيفية الخامسة يحصلون على 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه، والعاملون بالدرجة الوظيفية الرابعة على 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه، والعاملون بالدرجة الوظيفية الثالثة على 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.

ويتساءل البعض بشأن هل يتم تبكير مرتبات شهر يناير 2024؟، وهو ما كشفت عنه وزارة المالية في كتابها الدوري، عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أن تكون كالتالي.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

- 21 يناير 2024.

- 22 يناير 2024.

- 23 يناير 2024.

- 24 يناير 2024.

- 28 يناير 2024.

موعد صرف المتأخرات في يناير

- 4 يناير 2024.

- 8 يناير 2024.

- 9 يناير 2024.

ويذكر أن سبق وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان له، أن تم مراعاة عيد الميلاد المجيد الموافق يوم 7 يناير، ويجري صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 4 يناير بدلاً من يوم الأحد 7 يناير.