«المالية» تضخ مرتبات شهر ديسمبر في ماكينات الـ«ATM» خلال ساعات

تضخ وزارة المالية، غدًا، مرتبات شهر ديسمبر 2023، في ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وذلك قبل أيام قليلة من احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد المسيحيين.

موعد صرف مرتبات ديسمبر2023

وشرحت وزارة المالية، في بيان، تفاصيل صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، بداية من غد الأحد، ويستمر صرف المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في جميع القطاعات المختلفة على مدار 3 أيام، على أن يكون آخر يوم لصرف المرتبات الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر.

وجرى تطبيق الحد الأدنى للأجور، منذ شهر أكتوبر2023، وتأتي تفاصيله كالتالي:

الحد الأدنى للأجور

- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية السادسة على 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية الخامسة على 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.

- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية الرابعة على 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.

- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية الثالثة على 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.