تفاصيل الحساب الجاري من بنك قناة السويس.. اعرف العائد والمميزات

أعلن بنك قناة السويس عبر موقعه الرسمي التفاصيل الكاملة الخاصة بالحساب الجاري، في ظل أن كافة البنوك المصرية تقدم للمواطنين حسابات جارية تختلف التفاصيل الخاصة بها حسب كل بنك وقد يصل عائد الحساب الجاري داخل بنك قناة السويس إلى 2.5%.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الحساب الجاري من بنك قناة السويس والذي جاء كما يلي:

تفاصيل الحساب الجاري

- يمكن للأفراد المصريون والأجانب فتح حساب توفير جاري.

- يبلغ الحد الأدني لفتح الحساب 5000 جنيه أو دولار أمريكي أو مايعادلها بالعملات الأجنبية.

- كما يمكن فتح الحساب بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.

- وبالنسبة للعائد يصل إلى 2.5%.

مميزات الحساب

- الإيداع والحساب النقدي أو الشيك غير محدود.

- الحصول على بطاقة الخصم التي تسمح للعميل بسحب النقدية من أي ماكينة صراف ألي أو دفع ثمن المشتريات المحلية أو الدولية بسهولة.

- دفع رصيد بطاقة الإئتمان دون أي رسوم.