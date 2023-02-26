كم يدفع بنك مصر على الحساب الجاري ذو العائد اليومي؟ إليك التفاصيل

كشف بنك مصر عن أسعار الفائدة على الحساب الجاري ذو العائد اليومي في فبراير 2023، وذلك بعد أن ثبتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بـ 16.25% و17.25%.

وبحسب جدول أسعار الفائدة على الحساب الجاري ذو العائد اليومي في بنك مصر، فيحصل صاحب المبلغ من 50000 جنيه إلى 100000 جنيه على معدل العائد 8.00%، ومن 100001 إلى 500000 جنيه على 8.25%.

أسعار الفائدة على الحساب الجاري ذو العائد اليومي

وصاحب الحساب الجاري ذو العائد اليومي في بنك مصر عن مبلغ 500001 إلى أقل من مليون جنيه يحصل على معدل العائد 8.50%، وبالنسبة لمبلغ من مليون جنيه إلى أقل من 2 مليون جنيه على 9.00%، ومن 2 مليون جنيه إلى أقل من 10 مليون جنيه يكون 9.25%.

الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد الشهري

فيما يكون معدل العائد للحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد الشهري في بنك مصر من مبلغ ألف جنيه وأكثر هو 11.0%.