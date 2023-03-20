تفاصيل الحساب الجاري من بنك مصر لشهر مارس 2023.. العائد يومي

كشف بنك مصر عن أسعار العائد على منتجات الأوعية الادخارية لشهر مارس 2023، من بينها الحساب الجاري ذو العائد اليومي، وشرائح نقدية مختلفة.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك مصر لشهر مارس على الحساب الجاري ذو العائد اليومي، يحصل أصحاب الشريحة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه على عائد 8.00%، ومن 100001 إلى 500 ألف جنيه يكون العائد 8.25%.

الحساب الجاري ذو العائد اليومي من بنك مصر

وبالنسبة للمبلغ من 500001 إلى أقل من مليون جنيه يكون العائد 8.50%، ومن مليون جنيه إلى أقل من 2 مليون جنيه 9.00%، ومن 2 مليون جنيه إلى أقل من 10 مليون جنيه العائد 9.25%.

الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد الشهري

فيما تكون أسعار العائد من بنك مصر لشهر مارس 2023، على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد الشهري، بداية من 1000 جنيه فأكثر هو 11.00%.