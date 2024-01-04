تفاصيل أعلى شهادة ادخار في بنك قناة السويس.. أرباح 19%

يتيح بنك قناة السويس شهادة الحصاد الثلاثية، ومدتها 3 سنوات وتتميز بعائدها الشهري الثابت طوال فترة الشهادة، الذي يصل إلى 19% سنويًا، إذ أن يمكن في حال إيداع مبلغ 300 ألف جنيه، الحصول على أرباح شهرية نحو 4750 جنيهًا.

تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يناير 2024 من بنك قناة السويس، يمكن للأفراد الطبيعيين شراء الشهادة، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ومعدل العائد ثابت.

شهادة الحصاد من بنك قناة السويس

ويمكن استرداد شهادة الحصاد بعد مرور 6 أشهر على الشهادة، وفيما يتم اختساب العائد من اليوم التالي شراء الشهاة.

ويقدم بنك قناة السويس إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 95% من قيمة الشهادة، وبالنسبة للمستندات المطلوبة من العملاء الحاليين طلب إصدار الشهادة الادخارية، والعملاء الجدد فتح حساب مع طلب إصدار الشهادة الادخارية.

وسبق وقررت لجنة السياسة النقدية، في البنك المركزي المصري، يوم 21 ديسمبر 2023 في اجتماعها على الثامن على مدار 2023 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.