طرح فيلم «الإسكندراني» في دور العرض غدا

تستقبل دور العرض السينمائية ابتداءا من غدا الخميس فيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف.

فيلم الإسكندراني هو أول بطولة سينمائية لأحمد العوضي بعد تألقه في الدراما ليصبح واحدًا من أهم نجوم الدراما خلال الموسم الرمضاني من كل عام.

تفاصيل فيلم الاسكندراني

ويضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي، وعلى رأسهم الفنانة زينة وعصام السقا وحسين فهمي وصلاح عبدالله ومحمد رضوان ومحمود حافظ وبيومي فؤاد.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

نجاح البرومو قبل طرح الفيلم

وأعرب أحمد العوضي عن سعادته بنجاح البرومو الخاص لأول أفلامه في السينما، وتحقيقه ما يقرب من 17 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية.

ولاقى البرومو عددا من التعليقات الإيجابية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إذ حصد البرومو 3 ملايين مشاهدة في أول 24 ساعة من طرحه، وتحمس البعض لرؤية الفيلم المقرر عرضه في جميع سينمات مصر مساء غدا الخميس.

طرح الإسكندراني في الدول العربية

وحددت الشركة المنتجة يوم 11 من شهر يناير الحالي موعد لطرح الفيلم في جميع الدول العربية، وبعدها يتمّ عرضه في عدد من الدول الأوروبية، خاصة أنَّ الفيلم يشهد جزء كبيرة تم تصويره في إيطاليا.