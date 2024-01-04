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خالد يوسف تعليقا على فيلم «الإسكندراني»: تحويل الرواية إلى فيلم سبب مهم في نجاحه

كتب:

أميرة عزالدين
06:39 ص | الخميس 04 يناير 2024
المخرج خالد يوسف

المخرج خالد يوسف

قال المخرج خالد يوسف، إنه يتجه بإرادته للروايات الأدبية وتحويلها لأعمال فنية سواء بالدراما أو السينما، لكي يلقي الضوء على الأدب العظيم الذي ابتعدت عنه السينما، لافتًا إلى أن روايات كبار الكتاب مثل يوسف إدريس أو أسامة أنور عكاشة، تضمن نصف نجاح العمل مُسبقًا.

سبب اتجاه خالد يوسف للروايات الأدبية بأعماله

وأضاف «يوسف» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأعمال الفنية ذات مرجعية أدبية يكون لها عمق وأبعاد مختلفة برؤية موضوعية وهو ما حمسه لفيلم الإسكندراني والذي ينافس به في موسم أفلام رأس السنة الحالي، قائلاً: «ببقى واخد ضمان على العمل قبل ما أشتغل فيه».

تفاصيل فيلم الاسكندراني

ويعد فيلم «الاسكندراني»، البطولة السيمائية الأولي للفنان أحمد العوضي، والتعاون الأول له مع المخرج خالد يوسف، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي أكشن، داخل الاسكندرية، حول شخصية بطل العمل «بكر الاسكندراني»، والذي يتعرض لضغوط كبيرة ومشكلات ويقرر السفر خارح البلاد، ويعود بعد تطويره ذاته.

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، محمد رضوان، محمود حافظ، حسين فهمي، وآخرين من اخراج خالد يوسف، وهو عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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