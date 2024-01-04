كواليس استقالة رئيسة جامعة هارفارد بسبب غزة.. «تتعرض لتهديدات شخصية»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن استقالة كلودين جاي، رئيسة جامعة هارفارد بسبب الأوضاع في غزة، قالت فيه إن نزيف حرية الرأي والتعبير في الحرم الجامعي الأمريكي لا يتوقف، فجماعات الضغط الإسرائيلية تبدو عازمة على مواصلة تصعيدها ضد ساحات العلم الأمريكي، لإخماد هتاف الحرية لفلسطين.

استقالة كلودين جاي أول رئيسة سوداء البشرة لجامعة هارفارد

وأضاف التقرير: «أن كلودين جاي أول رئيسة لهارفارد سوداء البشرة من أصول إفريقية، منذ أربعة قرون، أعلنت أخيرا هزيمتها وتنحيها عن منصبها رضوخا لتهديدات شخصية عنيفة وعداء عنصري؛ جراء مزاعم بمعادات السامية أطلقها اللوبي الموالي لإسرائيل عليها، بعد تقييمها للاحتجاجات ضد عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ضمن نطاق حرية التعبير عن الرأي في الحرم الجامعي».

وتابع التقرير: «أنه رغم دعم الهيئة الإدارية لهيئة التدريس في جامعة هارفارد لبقاء كلودين، استنفرت إسرائيل لقلب هزيمتها في الساحة الأكاديمية، وحشدت الموالين لها من عشرات نواب الكونجرس والمانحين لدفع رئيس هارفارد للاستقالة».