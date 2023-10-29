7 معلومات عن فيلم «أنا وابن خالتي».. ينافس في ماراثون رأس السنة

بدأت الشركة المنتجة لفيلم «أنا وابن خالتي»، الترويج للفيلم المرتقب عرضه بالسينما خلال الفترة المقبلة، من خلال طرح أول بوستر دعائي للعمل الذي يقود بطولته كل من بيومي فؤاد وسيد رجب، وسيطرت ضحكاتهما على الصورة، في إشارة إلى طبيعة الفيلم الذي تسيطر عليه الأحداث الكوميدية.

أفلام السنة الجديدة

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم «أنا وابن خالتي»، وذلك بعد الكشف عن أول بوستر دعائي له، وذلك من خلال السطور التالية:

- ينافس في موسم أفلام رأس السنة الجديدة 2024، حيث يتم طرحه بالسينمات يوم 31 ديسمبر نهاية العام الجاري.

- يجمع بين سيد رجب وبومي فؤاد مرة أخرى، بعد أن جمعهما فيلم وقفة رجالة عام 2021 مع ماجد الكدواني وشريف دسوقي.

- يشارك في بطولته لأول مرة المطرب علي لوكا، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبدالرحمن، وعدد من ضيوف الشرف.

- تدور قصة الفيلم في قالب لايت كوميدي.

- خلال الفيلم توجد صلة قرابة بين بيومي فؤاد وسيد رجب، وكل واحد منهما يقود مغامرة غير محسوبة ومختلفة عن الآخر، الأمر الذي يورطهما في عدة أزمات.

بدأ التصوير في أغسطس الماضي

- الفيلم من إخراج أحمد صالح، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، إشراف عل الكتابة دعاء عبدالوهاب، إنتاج شركة إنفينتي للإنتاج الفني.

- بدأ تصوير الفيلم في شهر أغسطس الماضي، وتم الانتهاء من تصوير جميع مشاهده بداية شهر أكتوبر الجاري، ودخوله المراحل النهائية التي تتعلق بالمونتاج والمكساج.