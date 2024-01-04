شعبة الكوافير تحذّر السيدات من مستحضرات تجميل رخيصة الثمن: ضررها أكبر من نفعها

حذّر محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير وصالونات الحلاقة بالغرفة التجارية، السيدات من اقتناء أدوات أو مستحضرات تجميل غير أصلية، مشددا على أنّ استخدام هذه المستحضرات غير معلومة المصدر قد يؤدي إلى إصابتهن بالسرطان والكثير من الأمراض الخطرة الأخرى.

وأضاف الدجوي لـ«الوطن»، أنّ حلم أي فتاة أن تصل إلى نسبة معينة من الجمال، ويحققن هذا الأمر بشراء مساحيق التجميل غير معلومة المصدر ورخيصة الثمن، لكن استخدام مثل تلك المستحضرات الكيميائية تؤدي بالنهاية إلى إصاباتهن بأمراض كثيرة وخطيرة.

وأوضح رئيس الشعبة أنّ استخدام مستحضرات التجميل غير معلومة المصدر تؤدي إلى الإضرار بالبشرة بشكل كبير، ومع وضعها على الجلد يمتصها الدم وتسبب فيما بعد في التهاب الكبد الوبائي أو تقرحات في المعدة والإصابة بالسرطان، لأن جميعها مواد كيميائية يمتصها الجلد ويتفاعل معها وتتفاعل هي مع الدم وتسبب الكثير من الأمراض المسرطنة للسيدات.

وتابع: «ننصح بناتنا بالابتعاد عن كل ما هو مستحضر تجميلي مكون من المواد الكيميائية الرخيصة، حيث يتسبب في أضرار تتكلف الكثير لعلاجها»، ناصحا بشراء منتجات من التوكيل المعتمد المرخص من وزارة الصحة.