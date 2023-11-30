مستحضرات التجميل المصرية تغزو إفريقيا.. 14 شركة تخطط للتصدير

عقدت 14 شركة مصرية بقطاعي التجميل والعطور والكيماويات مباحثات مع وفود من دول بنين والكاميرون وغانا وولاية كانو وولاية أيبا وزامبيا، على هامش المشاركة المصرية بجناح في معرض Beauty West Africa خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر في نيجيريا، بتنظيم من شركة إكسبو كونسالتنت العالمية وبالتعاون بين المجلس التصديري للكيماويات وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية.

ومن جانبه، كشف رامي عناني المدير التنفيذي لشركه أكسبو كونسالتنت العالمية، أنه تم تنسيق زيارات للجناح المصري داخل معرض «بيوتي ويست أفريقيا» من وفود دول بنين والكاميرون وغانا وزامبيا للتعرف على أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرية إضافة إلى التفاهم حول عقد الصفقات التصديرية مع الوفد المصري.

توسع الشركات المصرية في منطقه غرب أفريقيا

وأشار إلى أنّه تم الترتيب لهذه الزيارات المتخصصة، في وقت سابق للمعرض؛ لضمان توسع الشركات المصرية في منطقه غرب إفريقيا والتعرف على احتياجات هذه الأسواق عن قرب وتصنيعها في مصر تمهيداً لتصديرها، في إطار دعم تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية ضمن خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 15% سنويًا بحسب مستهدفات وزارة التجارة المصرية.

أكبر الموزعين والمستوردين وتجار التجزئة

وشدد على أن معرض Beauty West Africa المتخصص في التجميل ومستحضرات التجميل في إفريقيا يضم أكبر الموزعين والمستوردين وتجار التجزئة لمنتجات التجميل ومستحضرات التجميل والعطور في غرب إفريقيا الأمر الذي يسهم في زيادة صادرات الشركات المصرية.

وحضر افتتاح الجناح المصري كلاً من عمرو طنطاوي المستشار التجاري لمكتب التمثيل التجارى المصرى بلاجوس نيجريا والمدير العام لـNACCIMA - SOLA OBADIMU و JASPER OBIKWU - رئيس جمعية تجار مستحضرات التجميل بولاية أبيا وsabine épouse AGOSSOU رئيس تحالف النظافة والعناية بالجسم في المنطقة.

مناقشة وتنظيم الأعمال

ويعتبر معرض Beauty West Africa منصة تجتمع المستوردين والموزعين لمدة 3 أيام للتواصل ومناقشة وتنظيم الأعمال كما تم عقد عدد من الندوات حول صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالشعر مع التركيز على التكنولوجيا والاستيراد والتصدير والشؤون المالية والتعبئة ودراسات الحالة للتصنيع في صناعة مستحضرات التجميل في سوق نيجيريا ومنطقة غرب أفريقيا.