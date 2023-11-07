وزارة الرياضة تعلن عن فرص عمل في شركة مستحضرات تجميل.. الشروط والتقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، عن توافر فرص عمل بإحدى كبريات شركات مستحضرات التجميل، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، عبر مبادرة توظيف مصر.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وشروط التقديم ومكان العمل،وفقا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف الشاغرة

1- عمال إنتاج

2- أفراد أمن

3- فني صيانة ميكانيكا (يشترط خبره في شركات الأغذية أو التجميل أو الأدوية خبرة لا تقل عن 5 سنوات)

مكان العمل

المنطقة الصناعية السادسة بمدينة 6 أكتوبر

متطلبات الوظيفة

- مؤهل متوسط

-السن من 18 إلى 40

- سكان محافظة القاهرة والجيزة فقط

المميزات والحقوق

- راتب ثابت + حافز أداء شهري.

- وسيلة مواصلات.

- وجبة يوميا.

- تأمينات اجتماعية.

تأمين طبي خاص.

كيفية التقديم

أوضحت وزارة الشباب والرياضة،أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/mJRf8549wC وللمزيد من الوظائف يتم زيارة موقع توظيف مصر https://tawzeefmasr.com/