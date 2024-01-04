تداول 18 ألف طن بضائع بمواني البحر الأحمر خلال 24 ساعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10 سفن، وتم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1101 شاحنة و42 سيارة.

الصادرات والواردات بمواني البحر الأحمر

وقالت هيئة مواني البحر الأحمر، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، و601 شاحنة و28 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، و500 شاحنة و14 سيارة.

النشاط البحري في المواني

وبحسب بيان هيئة المواني يشهد ميناء سفاجا، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية فيما استقبل الميناء، أمس، السفينتين دليلة والحرية بينما غادرت السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3050 طن بضائع، و380 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربعة وهي «أور، وكوين نفرتيتي، وآيلة، وبريدج»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1895 راكبا بموانيها.