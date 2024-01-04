«تعليم مطروح» تدشن مبادرة مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية مجانا

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تدشين مبادرة المراجعة النهائية لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بدءًا من غدٍ السبت، في قاعة مجلس العمد والمشايخ بمدينة مرسى مطروح والتي تسع أعداد كبيرة.

نخبة من أفضل معلمين الشهادة الإعدادية بالمجان

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مبادرة المراجعة النهائية للطلبة قبل امتحانات الشهادة الإعدادية تأتي دعماً من المديرية لأبنائنا الطلاب بالمجان في جميع المواد الدراسية التي سيجري فيها الامتحانات، وتهدف إلى التيسير على أولياء الأمور، خاصة وأنها مدعمة بنخبة من أفضل المعلمين على مستوى المحافظة ستقوم بإلقاء المحاضرات الدراسية لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل.

شرح مبسط ومراجعات دورية

وأوضح إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، أنّ المبادرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية مكثفة في جميع المواد للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل، 13 يناير الجاري.