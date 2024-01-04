مباريات اليوم في دوري القسم الرابع بمنطقة الإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم مباريات فرق دوري القسم الرابع، والتي تقام اليوم الخميس 4 يناير 2024 في الجولة الثالثة عشر، ويضم القسم الرابع 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا».

وتنطلق اليوم مباراتان بهذه المجموعة حيث يلاقى مركز شباب العبور نظيرة دير إسنا، بينما يلتقي الجمارك مع مركز شباب الدخيلة.

مباريات المجموعة الثانية

وتجرى 3 مباريات من المجموعة الثانية التي تضم فرق «المصري الرياضي، ستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضي البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري» إذ يواجه شباب الحضرة فريق المصري السكندري بينما يقابل شباب النيل نظيرة ستيا، ويلتقي إمبروزو مع مركز شباب النصر.

مباراة المجموعة الثالثة

بينما تجرى مباراة واحدة من المجموعة الثالثة والتي يلعب فيها فرق «دهميت، ميدو، والجعافرة، شباب محسن، توشكى، المصنع الحربى، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية» والمباراة الوحيدة في تلك المجموعة بين توشكي والجعافرة.

المجموعة الرابعة

أما ‏المجموعة الرابعة والتي تضم فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادي النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس» يلعب منها مباراة واحدة يلتقي فيها توماس مع مركز شباب الناصرية. وتقام جميع المباريات في تمام الثانية والنصف عصرا.