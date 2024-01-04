الكاتب الصحفي جميل عفيفي: مصر تقود العالم لإنهاء المعاناة الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بأكثر من مسار، مبينا أن تعامل القيادة مع القضية كان بالمسار السياسي أولا ثم المسار الإنساني ثم المسار الأمني.

الرئيس نجح في شرح القضية الفلسطينية للعالم

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، نجح في تغيير الموقف الدولي بعد شرح واف عن ما يحدث في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الهدف الأول لمصر في القضية الفلسطينية هو عدم تفريغ القضية والتهجير القسري للفلسطينيين.

موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهو إقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس، لافتا إلى أن قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت عفيفي إلى أن مصر تقود العالم في الوقت الحالي في إطار المحاولة للوصول إلى تهدئة ووقف لإطلاق النار الدائم، موضحا أن مصر كان لديها الإصرار على تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة رغم التعنت الكبير من قبل إسرائيل.