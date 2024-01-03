أكبر تبادل للأسرى.. هل انتهت الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

تبادلت روسيا وأوكرانيا المئات من أسرى الحرب، في أكبر عملية تبادل للأسرى بين البلدين، منذ بدء الأزمة بين موسكو وكييف، فهل يعني هذا اقتراب انتهاء الحرب بين البلدين؟.

أكبر عملية لتبادل الأسري بين روسيا وأوكرانيا

وبحسب تقرير لموقع «أكسيوس» الأمريكي، فإن تبادل الأسري هو إجراء يتم بشكل منتظم بين البلدين، لكن هذه المرة وصفه الخبراء بأنه «الأكبر منذ نحو عامين»، بحسب مسؤولين.

وقال مسؤولون في كييف إن 230 أسير حرب أوكراني أعيدوا إلى بلدهم، بينما أكدت مصادر في موسكو أنه تم إطلاق سراح أكثر من 240 عسكرياً روسياً، في عملية تبادل.

وكان غالبية الأوكرانيين المفرج عنهم أعضاء في القوات المسلحة للبلاد، كما أطلقت روسيا أيضاً سراح أعضاء من الحرس الوطني الأوكراني، وحرس الحدود والشرطة الوطنية، بالإضافة إلى 6 مدنيين، وفقاً للهيئة الحكومية الأوكرانية، التي تنسق عملي تبادل أسرى الحرب.

وتضمنت عملية المبادلة 7 جنود أوكرانيين، تم أسرهم أثناء الدفاع عن جزيرة «الأفعى» في البحر الأسود.

أكبر عملية تبادل وسط اتهامات لروسيا بتأجيج التوترات

وجاءت أكبر عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ عدة أشهر، بعد أيام فقط من اتهام كييف لموسكو برفض التبادلات عمداُ/ لتأجيج التوترات داخل المجتمع الأوكراني.

وتبادلت كييف وموسكو الأسرى بانتظام خلال العام الأول من الأزمة، لكن عمليات التبادل تباطأت العام الماضي، وكان آخرها في 7 أغسطس 2023 .

وقالت الحكومة الأوكرانية في نوفمبر إنها تعتقد أن 3574 من أفراد الجيش الأوكراني، و763 مدنياً قد تم أسرهم من قبل روسيا، أو الانفصاليين المدعومين من موسكو منذ عام 2014، وفقاً لتقرير سابق لوكالة «رويترز» البريطانية للأنباء.