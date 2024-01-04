«بيطري البحيرة»: علاج أكثر من 14 ألف رأس ماشية خلال أسبوع

أعلنت مديرية الطب البيطري في البحيرة، تحصين 14 ألف حيوان، خلال الأسبوع الماضي، كما بلغت عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 7 قوافل، بإجمالي 4402 حيوان معالج.

كما تم تنفيذ قوافل علاجية مجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز «الدلنجات - إدكو - المحمودية - شبراخيت - كوم حماده - إيتاي البارود - الرحمانية»، تم خلالها علاج 3000 طفيليات خارجية ، و 1100 طفيليات داخلية.

التحصين ضد الحمى القلاعية

وفي إدارة الوقاية، بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشية، خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، نحو 40 ألفا و847 رأسا، خلال أسبوع، إضافة إلى تحصين 819 بقرة ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 629 رأس بلقاح جدري الأغنام في الأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة.

وأصدرت المديرية 178 تصريحا لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية، تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، وفي مجال المجازر بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات نحو 1550 رأس ماشية، كما بلغت مذبوحات الدواجن 385 ألفا و299 دجاجة.