ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بشكل غير مشروع في البحيرة (صور)

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة رقابتها المشددة بجميع مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية، طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ بتكثيف الرقابة على السلع التموينية.

حملات تموينية في البحيرة

أسفرت الحملات التموينية بمركز أبو حمص عن ضبط 1000عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و كمية من الدقيق ناقص الوزن بمقدار 450 جراما بالشيكارة الواحدة و40 علبة مسلى مجهولة المصدر.

وفى مركز دمنهور تم ضبط 82 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 4 أطنان تم تجميعها بغرض البيع لتحقيق ربح غير مشروع.

وبحملة مماثلة بمدينة النوبارية تم ضبط 120عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و500 لتر سولار تم تجميعها بغرض البيع لتحقيق ربح غير مشروع كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتمكنت إدارة تموين بدر من ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و 35 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية و طن مخصبات زراعية وكمية من السكر مجهولة المصدر بالإضافة لتحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.