قطاع البترول يشارك في تطوير المدارس التعليمية بمحافظة البحيرة

‏‎أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تدشين أعمال مشروع تحسين بيئة التعليم بمحافظة البحيرة من خلال شركة رشيد للبترول.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية، التي تهدف لدعم وزيادة مساهمةِ القطاع في التنمية المجتمعية ولا سيما في المناطق الأولى بالرعاية، وتحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

المشروع يشمل تصنيع وتسليم 500 مقعد خشبي

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن المشروع يشمل تصنيع وتسليم 500 مقعد خشبي من أصل 2000 مقعد لطلبة المدارس الحكومية بمدينتي إدكو ورشيد، بالإضافة إلى طلبة المعهد الأزهري بإدكو، باستيعاب ثلاثة تلاميذ للمقعد الواحد، وذلك بهدف تحسين بيئة التعليم.

وتأتي هذه المساهمة ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بمختلف محافظات مصر.

البترول تنفذ العديد من مشروعات المسؤولية المجتمعية

جدير بالذكر أن قطاع البترول، نفذ خلال الأعوام السابقة العديد من مشروعات المسئولية المجتمعية في محافظة البحيرة، وذلك في إطار ما يوليه القطاع من اهتمام كبير بتنمية مدن ومراكز محافظة البحيرة الأكثر احتياجاً.

حضر مراسم تدشين المشروع عن قطاع البترول مسئول الخدمة المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، ورئيس شركة تكنولوجيا الأخشاب، ومساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للسلامة والصحة المهنية والمسئولية المجتمعية، ومسئول المسئولية المجتمعية بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، وحضر عن محافظة البحيرة كل من نائب محافظ البحيرة والمستشار العسكري للمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ورئيس منطقة البحيرة الأزهرية ورئيس مدينة ومركز رشيد ورئيس مدينة ومركز إدكو وقائد المدارس العسكرية.