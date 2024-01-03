«تعليم البحيرة» تتسلم 500 مقعد للطلاب بتكلفة 4 ملايين جنيه «صور»

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أهمية دور جهود المشاركة المجتمعية ومساهمة المجتمع المدني الإيجابية والفاعلة، في تحسين العملية التعليمية.

إنشاء مدارس جديدة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، في بيان، إلى أنّ الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تطوير التعليم بالكامل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس والمناهج كافة، وكذا غرس القيم والسلوك الإيجابي، جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية التي نظمتها إحدى الشركات بمدينة إدكو اليوم، بمناسبة بدء تنفيذ مشروعات أنشطة المسئولية المجتمعية.

تسليم 500 مقعد

وساهمت الشركة في تسليم أول دفعة من المقاعد الخشبية الخاصة بطلبة المدارس، بعدد 500 مقعد، استيعاب ثلاثة تلاميذ للمقعد الواحد، من إجمالي 2000 مقعد خشبي، لتحسين بيئة التعليم بتكلفة مليون جنيه، من إجمالي 4 ملايين جنيه.