إطلاق مبادرة «صناع الدفا» لتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة «صناع الدفا» لتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في معظم قرى مراكز محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، تحت رعاية وبإشراف الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية القاعدية.

انطلاق المبادرة من أمام ديوان عام البحيرة

وجرى إطلاق المبادرة باصطفاف السيارات المحملة بالدفعة الأولى من بطاطين الشتاء أمام ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور، بحضور كامل غيطاس السكرير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من قيادات مؤسسة صناع الخير و من جانبها أشادت الدكتور نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة، بجودة الخدمات التى تقدمها صناع الخير للتنمية عضو التحالف والدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسة، في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء المحافظة، ورفع العبء عن كاهلهم، معربة عن شكرها وتقديرها لمسئولي المؤسسة، على إطلاق مبادرة «صناع الدفا»، بتوفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة ومن أجل دعم غير القادرين لمواجهة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، خاصة مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا بدأت في توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية، موضحاً أن توزيع بطاطين الشتاء علي غير القادرين من خلال مبادرة «صناع الدفا» تعكس استراتيجية المؤسسة في تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع استهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهري يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

توزيع بطاطين الشتاء

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي مدير إدارة المشروعات بصناع الخير مبادرة صناع الدفا في محافظة البحيرة سوف تقوم بتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في عدد كبير من قرى مراكز المحافظة المختلفة.