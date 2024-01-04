«التموين» تنصح المواطنين بتأجيل شراء الذهب: الأسعار غير عادلة بسبب تحكم التجار

كشف اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن سبب ارتفاع أسعار الذهب محليا، موضحا أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 حاليا أكبر من سعره عالميا بنحو 1500 جنيه، ما يجعل السعر غير عادل في الأسواق.

أسعار الذهب

وأرجع رئيس مصلحة الدمغة والموازين نصائح للمواطنين عبر «الوطن»، سبب الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب حاليا إلى حركة العرض والطلب، فكلما زاد الطلب مع محدودية المعروض ارتفع السعر، ناصحا المواطنين باعتباره مسؤولا عن جهة حكومية مختصة بالرقابة وضبط الأسواق، بتأجيل شراء الذهب: «هذا هو الأمل الوحيد في ضبط الأسعار».

وأوضح سليمان، أنه بسبب الارتفاع العالمي في سعر الذهب، لجأ بعض التجار محليا إلى إقرار زيادات غير مبررة، لافتا إلى أنّ عدم الإقبال على الشراء وهدوء السوق سيؤدي إلى استقرار وانخفاض أسعار الذهب، واقترابه من السعر العالمي.

ما هو السعر العادل لجرام الذهب؟

وأكد رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ السعر العادل للذهب هو السعر المقارب للجرام عالميا، مشيرا إلى أنّ استمرار الشراء حاليا ليس في مصلحة المواطن، والمصلحة الوحيدة هي هدوء حركة الطلب على المعدن الأصفر.